Главу Богатовского района обвиняют в покупке непригодной для жилья квартиры ребенку-сироте

В приобретенной властями квартире жить невозможно Фото: прокуратура Самарской области

В отношении главы Богатовского района Самарской области Владислава Туркина было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Ранее администрация района сообщила, что Туркин досрочно покинул свой пост главы муниципалитета.

- По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый допустил заключение муниципальных контрактов по приобретению для детей-сирот жилых помещений, которые оказались непригодными для проживания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Как сообщает региональная прокуратура, в ходе проверки было выявлено несоответствие, приобретенной на бюджетные деньги, квартиры требованиям технического задания муниципального контракта. Сумма контракта составила более 1 миллиона рублей, в то время как рыночная стоимость купленной для сироты квартиры – 460 тысяч рублей.

В отношении бывшего главы Богатовского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». 13 апреля Владимир Туркин покинул свой пост, по единогласному решению представителей района временно исполняющим обязанности главы был избран Киреев Вячеслав Анатольевич.