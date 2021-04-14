Самарская область – в лидерах ПФО по количеству малого и среднего предпринимательства

Правительство региона поддерживает малых предпринимателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область находится на втором месте среди регионов Приволжского федерального округа, где активно развивают субъекты малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 10 апреля, в регионе зарегистрировано 126 900 микро-, малых и средних предприятий, а также в это число входят 63 951 индивидуальных предпринимателей.

- Несмотря на сложный период пандемии, нам удалось остановить снижение зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса. В различных формах МСП получили поддержку более чем на 33 млрд. рублей. Наши предприниматели использовали все предоставленные им возможности, чтобы сохранить и продолжить развивать свое дело, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Также стоит отметить, что с прошлого года в регионе появился налог на профессиональный доход, который позволяет по-новому вести свой бизнес. Благодаря такой системе налогообложения, из «тени» вышли многие самозанятые, на сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано 52 355 самозанятых граждан. Именно по этому показателю Самарская область является одной из лучший в стране.