Дмитрий Азаров представил передовые практики Самарской области

Самарская область развивает клиентоцентричность во многих сферах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив, которое состоится 15 апреля. На самом заседании будут представлены успешные практики регионов по «Национальной социальной инициативе».

- «Национальная социальная инициатива» – проект АСИ, нацеленный на вовлечение граждан в преобразования социальной сферы. Мы хотим перестроить все социальные услуги в регионах таким образом, чтобы они были клиентоцентричны, - объяснила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Самарская область является одним из лидеров эффективного опыта в социальной сфере. Дмитрий Азаров готов представить на заседании передовые региональные практики, которые отметили в АСИ. Это создание всероссийского форума «Проектирование госуправления 4.0», который пройдет в Самаре 28 апреля, на форум социальных инициатив АСИ «Сильные идеи для нового времени» регион подал 862 инновационные идеи, направленные на развитие здравоохранения, образования, социального обслуживания населения. По данному показателю регион занял 2 место в стране, уступив только Москве.

Кроме того, в регионе активно внедряется система бережливого производства, а также повышается доступность медицинской помощи для жителей отдаленных районов области. Так, например, сформированы специальные медбригады, которые оказывают первичную медпомощь, проводят диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию населения, в том числе – от COVID-19, а также в селах и малых городах появились мобильные ФАПы, чтобы маломобильные граждане смогли не ездить далеко в районные и городские больницы.