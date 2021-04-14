В Самарской области с 19 по 21 апреля отключат радио и телевидение

ТВ и радио некоторое время вещать не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 19 по 21 апреля 2021 года в Самарской области будут проводить профилактические работы на телерадиодатчиках. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного радиотелепередающего центра.

- В период проведения работ возможны кратковременные остановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM – радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, - сообщили в Самарском ОРТПЦ.

Так, в ночь на 19 апреля, с 03:00 до 12:00, планируется отключение телевещания 20 цифровых эфирных каналов в Самаре, Сызрани, Сергиевске, Большой Глушице, Жигулевске и Тольятти. До 17:00 будет проводиться профилактика оборудования аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, в том числе, Самарского Губернского Телевидения и Самарского Губернского Радио.

20 и 21 апреля, также в ночь, с 03:00 до 15:00 планируется проводить профилактику на аналоговых телеканалах и радиостанциях. В этот период также кратковременно будут отключены трансляции.