В Самарской области к выходным похолодает

Погода в выходные уже больше будет похожа на весеннюю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, кукую погоду ждать в ближайшие дни в Самарской области. Ранее сообщалось, что из-за аномально-жаркой погоды был введен оранжевый уровень опасности, но через несколько в регионе температура немного понизится.

Днем, 15 апреля, в регионе еще сохранится жаркая для апреля погода +24 градусов, ночью температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков в этот день.

Завтра, 16 апреля, также еще будет тепло. Но температура уже начнет немного снижаться до +23 градусов. Осадков также не обещают.

В субботу, 17 апреля, немного похолодает. По прогнозу синоптиков температура воздуха днем в Самаре составит + 16…+18 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, также без осадков.