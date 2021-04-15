Житель Самарской области построил себе баню посреди леса

Собственник самостоятельно покинул участок в лесу, не пожелав платить штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время патрулирования лесного массива в Cтавропольском районе была обнаружена незаконная постройка прямо в глубине леса. Как выяснилось? баня принадлежит местному жителю, который самовольно занял лесной участок. Мужчине неоднократно выписывали предписания с требованием освободить незаконно занятую территорию, однако все предупреждения он игнорировал. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- Судебным приставом-исполнителем должник уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Собственник должен был освободить самовольно занятый лесной участок посредством демонтажа бани, двух железных бочек и щита из дерева. Срок на выполнение составил 5 дней, - сообщили в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Кроме того, мужчину уведомили, что в случае неисполнения решения суда, он должен будет оплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Узнав об этом, владелец бани самостоятельно разобрал постройку и освободил незаконно занятый участок в лесу.