Житель Самарской области заплатит 40 тысяч рублей за сорняки на земельном участке

5,5 га земли заросло сорняками и порослью. Фото: Россельхознадзор по Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Ставропольском районе заросший сорняками и порослью участок сельскохозяйственного назначения площадью 5,5 га. Собственнику необработанной земли был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей, но в указанный срок штраф не был оплачен и участок так и не привели в порядок.

- В отношении собственника земельного участка было возбуждено об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа». Материалы дела были направлены на рассмотрение в Мировой суд, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Теперь владельцу земли может грозить новый штраф в двукратном размере от неуплаченного ранее, то есть 40 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток или обязательные работы до 15 часов.