С 15 апреля в регионе объявили жёлтый уровень из-за высокой пожароопасности в лесах

С 15 по 21 апреля будет действовать особый режим на территории Самарской области

В ГУ МЧС по Самарской области предупредили о повышенном уровне пожарной опасности, при котором возрастает риск природных пожаров. В связи с этим, в период с 15 по 21 апреля 2021 года объявлен желтый уровень опасности.

- В большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По статистике, чаще всего причиной лесных пожаров становится человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. По данным ГУ МЧС по Самарской области, за прошедшие сутки произошло 74 природных пожара на общей площади более 3 Га, сутками ранее произошел 91 пожар на обшей площади 5 Га. По оперативным данным с начала 2021 года произошло уже 246 подобных пожаров на общей площади более 13 Га.