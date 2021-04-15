В Тольятти поймали педофила, который изнасиловал семилетнюю девочку в подъезде

Этот человек насиловал малышку на балконе средь бела дня Фото: Телеграм

Полицейские Тольятти оперативно установили личность сексуального маньяка, который надругался над школьницей в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Юбилейная. Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего насильника.

Как стало известно КП-Самара, молодой человек зашел в подъезд вслед за школьницей. Он затащил малышку на балкон 7-го этажа и совершил действия сексуального характера. На балконе они провели буквально три минуты, после этого насильник покинул подъезд.

Момент, когда маньяк заходил в подъезд вслед за семилетней девочкой, зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские изъяли запись соседних видеокамер и установили, что преступник убежал в сторону 5-го квартала. В кратчайшие сроки педофила задержали, сейчас он находится под стражей.

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Школьница возвращалась с занятий по вокалу, а преступник затащил ее на балкон и там стал домогаться (подробности)