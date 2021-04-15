Эксперт рассказал, как нужно копить деньги

Лучше вообще не откладывать, а пустить деньги в инвестирование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финансовый эксперт рассказал, как нужно правильно копить деньги и почему нельзя делать это в рублях. Портал news.ru взял интервью у финансиста Яна Марчинского.

- Копить нужно в твердых валютах, которые не теряют покупательской способности и чей курс остается стабильным. К сожалению рубль, к ним не относится, - сказал эксперт.

Марчинский объяснил это тем, что Россия – это сырьевая страна, которая ориентирована на экспорт. Поэтому здесь иметь сильную национальную валюту не выгодно. Наиболее выгодная ситуация, когда есть некоторое ослабление к доллару, евро, фунту и другим. Согласно статистике, в среднем курс доллара к рублю ежегодно растёт на 8%. В отдельные месяцы может наблюдаться укрепление национальной валюты, однако на длительных отрезках времени она дешевеет.

- Таким образом, при девальвации рубля цены на полках в магазинах растут активнее, а накопления в нацвалюте быстрее обесцениваются, - объяснил финансист.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что лучше всего делать накопления в твердых валютах. Однако эксперт считает, что в принципе накопление – это не правильно, по мнению, деньги должны работать. Именно поэтому, финансист советует делать инвестирование, причем в разных валютах.