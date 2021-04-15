Найденный труп на крыше библиотеки в Тольятти не имел признаков насильственной смерти

Сейчас устанавливается причина смерти молодого тольяттинца Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 14 апреля, на крыше библиотеки на улице Революционная,3, очевидцы обнаружили труп молодого парня. Рядом с погибшим была найдена сумка, в которой лежали деньги, банковские карты, телефон и зарядные устройства.

- 23-летний погибший проживал в стоящем рядом общежитии вместе с отцом. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, тело направлено на экспертизу для определения причины смерти, - сообщил КП-Самара собственный источник в правоохранительных органах.

Как стало известно КП-Самара, молодой парень не был судим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить проверку по факту происшествия.