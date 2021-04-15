В Тольятти женщина-инвалид выпала из окна с паспортом в руках

Рядом с телом погибшей нашли документы и ключи от квартиры Фото: СОЦСЕТИ

14 апреля, на козырьке дома №5 на Рябиновом бульваре в Тольятти, очевидцы обнаружили труп женщины. На место выехала оперативная группа.

- Рядом с погибшей были обнаружены документы – паспорт, медицинский полис, справка об инвалидности 2 группы и связка ключей. По предварительной версии, 51-летняя женщина упала с неустановленного этажа, - рассказали КП-Самара собственные источники.

Как стало известно КП-Самара, женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В Тольятти она жила одна. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают родственников погибшей.