Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 апреля 2021 11:12

В Тольятти женщина-инвалид выпала из окна с паспортом в руках

ЧП произошло 14 апреля на Рябиновом бульваре, 5
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Рядом с телом погибшей нашли документы и ключи от квартиры

Рядом с телом погибшей нашли документы и ключи от квартиры

Фото: СОЦСЕТИ

14 апреля, на козырьке дома №5 на Рябиновом бульваре в Тольятти, очевидцы обнаружили труп женщины. На место выехала оперативная группа.

- Рядом с погибшей были обнаружены документы – паспорт, медицинский полис, справка об инвалидности 2 группы и связка ключей. По предварительной версии, 51-летняя женщина упала с неустановленного этажа, - рассказали КП-Самара собственные источники.

Как стало известно КП-Самара, женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В Тольятти она жила одна. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают родственников погибшей.

ЧП