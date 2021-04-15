В Самаре на детской площадке на Московском шоссе на голову пятилетнего ребенка упали качели

Качели "Вертолёт" не были безопасными для детей Фото: Твиттер

Жительница Самары сообщила в социальных сетях, что на детской площадке на Московском шоссе, 87, рядом с детским садом №378, произошло ЧП, в котором пострадал пятилетний ребенок. По словам женщины, качели «Вертолёт» рухнули прямо на голову малышу.

- Почему у нас в таком состоянии детские площадки? Кто будет нести ответственность за халатное отношение к местам массового скопления детей? – написала женщина в адрес городской администрации.

В ответ на сообщение местной жительницы, в администрации Промышленного района Самары ответили, что примут меры по факту ЧП на детской площадке. В настоящее время устанавливаются лица, которые занимаются содержанием комплекса.