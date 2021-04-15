В Самарской области 196 человек заразились коронавирусом, 15 человек умерли

За сутки сново много смертей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают регистрировать большое количество умерших от коронавируса в сутки. Обновленную статистику на 15 апреля 2021 года опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 196 человек. Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заболели 58 709 местных жителей.

Из числа заболевших, 55 599 пациентов на сегодняшний день успешно завершили свое лечение, в том числе за сутки выздоровели 219 человек.

Что касается печальной статистике, то по состоянию на 15 апреля в регионе зарегистрировано 1 295 смертей с начала пандемии. За минувшие сутки скончались еще 15 пациентов.