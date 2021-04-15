Самарские полицейские ищут женщин-щипачей, которые воруют на рынке

"Рыночные" воровки промышляли в Суходоле Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Сергиевского района Самарской области разыскивают двух женщин, которые обворовали местную жительницу на рынке в Суходоле.

- 10 апреля на рынке в поселке Суходол у местной жительницы был похищен кошелек с деньгами. Ориентировка с приметами подозреваемых доведена до личного состава сызранского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности и в близлежащие регионы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы: одной из женщин на вид 25-30 лет, светлые волосы с черными корнями до плеч. Была одета в плащевую куртку темного цвета длиной ниже колен, шарф светлого цвета. Кроме того, на подозреваемой была шапка серого цвета и защитная маска темного цвета.

Вторая подозреваемая в возрасте 25-30 лет с темными волосами до плеч. Была одета в куртку темного цвета длиной до колен, шарф светлого цвета. На лице у нее была защитная маска темного цвета.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о личностях разыскиваемых, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84655)2-14-41, 02 или 112.