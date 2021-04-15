Денис Волков выдвинут окружным родительским собранием для участия в праймериз «Единая Россия»

Участники собрания обсудили популяризацию экологического сознания среди молодежи

В Тольятти в МБОУ ДО «Диалог» состоялось заседание окружного родительского собрания по вопросам экологического просвещения в образовательных учреждениях города. Помимо активистов, в мероприятии приняли участие депутат губдумы Денис Волков и глава городского департамента образования Лариса Лебедева.

Участники заседания поделились своей работой по организации мероприятий, которые направлены на экологическое воспитание детей и подростков.

- В основном мы занимается практической работой с детьми. Дети проявляют повышенное внимание к вопросам защиты окружающей среды и проявляют экологическое сознание, - рассказала директор МБОУ ДО «Диалог» Людмила Муравьева.

Директор школы № 47 имени М.В. Демидовцева Ирина Прокопченко рассказала, что среди учеников популяризуется принцип раздельного сбора мусора, а также дети принимают участие в различных школьных и городских акциях. В этом плане образовательное учреждение активно взаимодействует с ГК «Эковоз», возглавляемое Денисом Волковым.

- Среди наиболее популярных проектов стала «Школа – ЗА раздельный сбор», «Экомобиль». Тольятти является одним из самых активных городов в плане участия в экологических акциях, - отметил депутат.

По словам Дениса Волкова, горожане показывают экологическую осознанность. Он отметил, что в настоящее время в Самарской области ведется работа по созданию единого экологического стандарта.

После выступления участники собрания предложили выдвинуть кандидатуру Дениса Волкова на праймериз партии «Единая Россия» для дальнейшего участия в выборах депутатов Самарской Губернской Думы. Члены собрания поддержали эту инициативу. В свою очередь Денис Волков поблагодарил собравшихся за доверие.