В Самаре пассажирка такси добровольно отдала полицейским героин

Водителя такси оштрафовали за непристегнутого пассажира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Чекистов сотрудники ДПС остановили такси, где пассажирка была не пристегнута ремнем безопасности. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ, женщина достала из кармана сверток и отдала полицейским.

- Изъятое отправили на экспертизу, которая показала, что внутри свертка находилось запрещенное вещество - героин, масса его составила 1,30 грамм, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса женщина призналась, что купила наркотик у мужчины в Кировском районе, с целью личного потребления. Пока она ждала приезда такси, часть героина употребила.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь жительнице Волжского района может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.