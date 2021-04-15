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Происшествия15 апреля 2021 14:03

В Самаре пассажирка такси добровольно отдала полицейским героин

Автомобиль остановили за не пристёгнутого пассажира
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Водителя такси оштрафовали за непристегнутого пассажира

Водителя такси оштрафовали за непристегнутого пассажира

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Чекистов сотрудники ДПС остановили такси, где пассажирка была не пристегнута ремнем безопасности. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ, женщина достала из кармана сверток и отдала полицейским.

- Изъятое отправили на экспертизу, которая показала, что внутри свертка находилось запрещенное вещество - героин, масса его составила 1,30 грамм, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса женщина призналась, что купила наркотик у мужчины в Кировском районе, с целью личного потребления. Пока она ждала приезда такси, часть героина употребила.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь жительнице Волжского района может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Криминал