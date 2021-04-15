Сергей Корниленко и Евгений Фролов сыграют за «Крылья Советов» против «Амкала»

Стартовый свисток на «Солидарность Арене» прозвучит в 17:30. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили состав на игру против «Амкала», команды популярных блогеров. Матч пройдет в эту субботу, 17 апреля, сразу после игры ФНЛ против «Факела». За «Крылья» на поле выйдут Сергей Корниленко, Евгений Фролов, Антон Бобер, Иван Таранов и т.д.

- Нашу команду в этом матче представят ветераны «Крыльев» Сергей Корниленко, Антон Бобер, Иван Таранов, Сергей Виноградов, Нериус Бараса, Игорь Шевченко, Виктор Гаус, Динар Шарипов, Рустям Фахрутдинов, Александр Никулин, Александр Орешников, Василий Кадысев, Александр Черненко (член совета директоров «Крыльев»), Анатолий Корчагин (чемпион мира по болотному футболу), Федор Еремин, Ильдар Шабаев (тренеры академии «Крыльев»). В игре примут участие голкипер основного состава «Крыльев» Евгений Фролов и популярные самарские блогеры Акул и Skoryyball, - уточнили в пресс-службе самарского клуба.

Главным тренером «КС» на игре с «Амкалом» будет заслуженный ветеран команды Валерьян Панфилов. Стартовый свисток на «Солидарность Арене» прозвучит в 17:30.