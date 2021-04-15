За четыре дня в Самарской области произошло почти 250 природных пожаров, в том числе горели два леса

Пожарные просят не допускать неконтролируемое сжигание мусора и сухой травы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 апреля в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда в Самаре» состоялась пресс-конференция, посвященная пожароопасному периоду в Самарской области. В конференции приняли участие начальник главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко и министр лесного хозяйства Александр Ларионов.

Руководитель регионального МЧС рассказал, что ситуация с пожароопасностью в Самарской области сейчас сложная. По данным МЧС, в период с 10 по 14 апреля зафиксировано 246 природных пожаров в регионе. В том числе зарегистрировано два лесных пожара, один из которых произошел из-за поджога камыша.

- Основной причиной пожаров можно назвать сухую погоду, со среднесуточной температурой выше климатической нормы, а также человеческий фактор – люди начали жечь мусор на дачных участках, - сказал Олег Бойко на пресс-конференции.

Напомним, с 15 апреля 2021 года в Самарской области введен особый противопожарный режим. ГУ МЧС просит воздержаться от сжигания мусора и сухой травы. Пожарные отмечают, что жечь мусор можно только в железной таре при ветре менее 10 м/с, а также под постоянным контролем.