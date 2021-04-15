Обстрелом школьников на детской площадке в Самаре заинтересовались следователи

Дети катались на карусели, когда в них кто-то начал стрелять. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело по факту ЧП, которое произошло 13 апреля на детской площадке в Кировском районе Самары.

Напомним, около семи часов вечера там гуляли семиклассники. Неожиданно в них начали стрелять. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, дети сначала не поняли, в чем дело, просто услышали хлопки, но ничего не увидели. А потом один из выстрелов попал в 13-летнего подростка.

- Он получил ранение из пневматического оружия и был госпитализирован в больницу с телесным повреждением в надбровной области, - говорят в региональном Следственном комитете.

По факту ЧП сотрудники ведомства уже возбудили уголовное дело, расследование ведет отдел по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области.

По словам мамы мальчика, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

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