Корпорация «Кошелев» организует масштабный субботник

17 апреля в районе Крутые Ключи и «Кошелев-Парк» пройдет масштабный субботник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе будут организованы точки питания с чаем и пирожками, всё под хорошую музыку!

Мы приглашаем на субботник неравнодушных жителей, которые хотят сделать вклад в чистоту и порядок своего района.

При себе необходимо иметь маску, перчатки, необходимо соблюдать социальную дистанцию!

Точки сбора:

Крутые Ключи

- фонтан на бульваре И.Финютина

- бульвар И. Финютина, 55

«Кошелев-Парк»

- ул. М. Лемешевского, 1

- ул. Н.Постникова, 8

По этим адресам все участники акции получат необходимый инвентарь: грабли, мешки для мусора, перчатки и т.д.

C апреля на территории мкр. Крутые ключи и "Кошелев-Парк" стартовал месячник по благоустройству. Так, уже с начала месяца силами Управляющей компании «Авиакор-Стандарт» с территорий вывезено порядка 50 куб.м. собранного мусора. Компания надеется, что жители будут поддерживать чистоту районе и дальше.