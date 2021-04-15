Самарские школьники решили все задания олимпиады по математике от сервиса Яндекс.Учебник

Олимпиада призвана привить любовь к математике у школьников

Самарские школьники справились со всеми заданиями математической олимпиады, организованной сервисом Яндекс.Учебник совместно с Центром педагогического мастерства и проектом "Фиксики". Участие в олимпиаде принимали школьники 1-6 классов.

Яндекс.Учебник – это бесплатная цифровая платформа для учителей с заданиями по разным предметам из школьной программы. Сервис позволяет учителю создавать подборки карточек с заданиями, направленными на отработку предметных и метапредметных навыков у детей.

В этом году от Самарской области в олимпиаде участвовали порядка 12 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом их количество выросло вдвое.

В олимпиаду были включены задания на все основные разделы математики, а также на развитие математической и читательской грамотности.

Аналитика показала, что детям сложнее давались задачи, в которых нужно было внимательно читать условие и разбираться в нем. Это может говорить о том, что детям трудно понимать текст и четко следовать инструкции. В школах развитию этих навыков пока отводится не так много времени. При этом читательская грамотность нуждается в особом внимании, и на уроках математики нужно больше времени уделять текстовым задачам.

Больше пяти тысяч участников справились со всеми задачами основного тура, а самыми активными оказались ученики вторых и третьих классов. При этом, отмечают организаторы, задания были не самые сложные, ведь главная цель олимпиады - показать детям красоту математики и вдохновить на ее дальнейшее изучение.