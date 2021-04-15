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Общество15 апреля 2021 17:30

В водоемах Самары массово гибнет рыба

В Росрыболовстве "КП-Самара" рассказали, в чем причины происходящего
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Гибель рыбы напугала местных жителей

Гибель рыбы напугала местных жителей

Фото: СОЦСЕТИ

На озерха Самары массово гибнет рыба. На это местные жители жалуются в социальных сетях. В частности активно распространяется фото озер в Волгаре — большое количество мертвой рыбы плавает кверху брюхом на поверхности воды.

- Это естественный процесс, следствие природных факторов. Каждой весной водоемы "горят" и часть слабых особей гибнет, они задыхаются подо льдом, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Станислав Бауман.

По словам специалиста, проводится расследование. В ходе разбирательств необходимо совершить подсчет количества рыбы, чтобы понять, стоит ли переживать. Картина ужасная, но она вполне естественная, отметил Бауман.