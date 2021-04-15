Самарцы чаще стали покупать недвижимость за городом

Спрос на загородную недвижимость в Самарской области возрос Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарцы стали чаще покупать загородную недвижимость, выяснили эксперты "Авито Недвижимость".

За год спрос увеличился на 7%, а за квартал - на 16%. Эксперты считают, что рост связан с эпидемиологической ситуацией и различными программами поддержки. Всплеск интереса вызван также и недавней новостью об исчерпанных лимитах по программе сельской ипотеки.

При этом эксперты считают, что рынок еще не полностью сформирован из-за недостаточного количества действительно качественных предложений.

Вместе со спросом подросла и цена. Средняя стоимость загородного жилья 1,3 млн рублей за объект, рост за год составил 4%.

Есть спрос и на долгосрочную аренду загородной недвижимости. В Самарской области это обойдется в 50 тысяч в месяц, аналогичные расценки в Калининградской и Московской областях. В Татарстане немного подешевле - 44 тысячи. В Саратовской области и вовсе можно снять домик за 25 тысяч.