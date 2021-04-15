«Единороссы» обратятся к президенту с предложением обновить автопарк скорых в регионах

В регионах хотят обновить автопарк скорой помощи

Представители «Единой России» обратятся к президенту страны Владимиру Путину с предложением обновить автопарк в регионах. Активисты считают, что нехватка машин приводит к долгим ожиданиям даже в крупных городах.

В Самарской области работает 214 круглосуточных бригад скорой помощи, из них 105 – инфекционных. Из общего числа 9 бригад частных медорганизаций оказывают жителям помощь по полису ОМС. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самаре в 2020 году добавили 20 дополнительных бригад.

Также в прошлом году при поддержке главы региона, секретаря Самарского реготделения Дмитрия Азарова, санавиация начала доставлять пациентов воздушным транспортом, что актуально в неотложных случаях в отдаленных районах и в экстренных ситуациях. В 2020 году санитарный вертолет совершил 61 вылет, доставив 88 пациентов в специализированные медучреждения.

- Необходимо увеличить количество автомобилей скорой помощи в регионах, а затем и количество бригад. Это улучшит качество работы скорой и облегчит работу медперсонала, - считает председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и демографии Самарской губернской думы Марина Сидухина.

В 2020 году в регион за счет средств федерального бюджета были поставлены 52 новых автомобиля скорой помощи.