В Самаре дома начинают отключать от тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 15 апреля, в Самаре официально завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в городской администрации.

Отключение будет происходить постепенно, сначала отключат промышленные предприятия, затем социальные и медицинские учреждения, а после - жилые дома.

В дальнейшем, при необходимости, по заявкам больниц и других соцобъектов тепло им дадут. При этом массового возобновления теплоснабжения в этом сезоне уже не планируется.

Когда батареи перестанут нагреваться, начнется подготовка теплосетей к зиме.

Вместе с тем, в ближайшие дни в регионе возможны небольшие похолодания. По прогнозу синоптиков, в выходные днем возможно +16, +18 градусов.