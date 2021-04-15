В ответе за тех, кого приручили: прокуратура объяснила, за кто заплатит за агрессивного зверя

Каждый год в Самарской области прохожие страдают не только от дворняг, но и от укусов животных, у которых есть хозяева Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владельцы животных обязаны принимать все меры для обеспечения безопасности окружающих людей и животных, - так следует из разъяснений, которые корреспонденту «КП-Самара» дали в прокуратуре. Если животное напало на кого-то или испортило какую-то вещь, – отвечать будет хозяин. Причем как по уголовной статье (если до этого дойдет дело) так и собственным кошельком.

Если на вас напала собака, фиксируйте травму у врача и вызывайте полицию – пусть проводят проверку и возбуждают уголовное дело, если есть на то основания. Если чужая собака порвала вам куртку или покусала вашего питомца – тут до уголовщины дело вряд ли дойдет. Зато можно требовать материальной и моральной компенсации в гражданском суде. В данном случае ваш питомец, увы, тоже будет считаться имуществом.

- Вы вправе требовать компенсации вреда, который вам нанесен, с владельца животного в судебном порядке, - объяснил корреспонденту «КП-Самара» прокурор Советского района г. Самары Андрей Смирнов. - Чтобы обратиться в суд с подобным иском нужно собрать и предоставить туда документы, подтверждающие причинение вреда вашему здоровью, тяжесть увечий, а также бумаги, подтверждающие имущественный вред (чеки, квитанции об оплате). Есть смысл также пригласить к участию в судебных заседаниях свидетелей произошедшего, если они есть.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вас укусила соседская собака

1. Первым делом узнайте у хозяина животного, привито ли животное – от этого будет зависеть ваше дальнейшее лечение

2. Обратитесь к врачу, просите его подробно зафиксировать повреждения, которые вы получили от укуса.

3. Пишите заявление в полицию, подробно опишите, когда и что произошло, оставьте контакты и адрес не только свои, но и владельца животного.

4. Даже если уголовное дело не возбудят, вы имеете право обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения вам затрат на лечение, плюс морального ущерба, соберите для этого все справки и чеки, подтверждающие причиненный вам вред.

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