В Самаре не планируют включать тепло при похолоданиях

В Самаре официально завершили отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не планируют включать тепло при возможных похолоданиях после завершения отопительного сезона. Об этом сообщили в городской администрации.

- В случае возможного похолодания на улице, вновь массовой подачи тепла во все объекты не будет, значительного понижения температуры не ожидается, - цитируют в сообщении первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

В четверг, 15 апреля, в Самаре официально завершился отопительный сезон. При этом сообщалось, что отключение теплоснабжения будет происходить постепенно. Подача и отключение тепла - сложные процесс, поэтому в случае необходимости теплоснабжение будут подавать только в соцучреждения по заявкам.

Вместе с тем, в ближайшие дни в регионе возможны небольшие похолодания. По прогнозу синоптиков, в выходные днем возможно +16, +18 градусов.