В прокуратуре заинтересовались обстрелом школьников на детской площадке в Самаре

В Самаре на детской площадке обстреляли школьников. Фото - СУ СК РФ по Самарской области

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по фактам обстрела школьников на детской площадке.

Во вторник, 13 апреля, в семиклассников, которые гуляли на детской площадке, начали стрелять из пневматического оружия. Один из выстрелов попал в 13-летнего подростка. Сейчас с повреждением в надбровной области он находится в больнице.

По данным прокуратуры, его жизни ничего не угрожает. Сейчас устанавливается, кто и откуда мог стрелять по детям. Сами ребята не смогли понять, где мог находиться стрелок.