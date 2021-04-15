В Самарской области мужчина пойдет под суд за то, что пил пиво с подростком

В Самарской области будут судить мужчину, который пил пиво с подростком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 36-летнего мужчину, который пил пиво вместе с 17-летним подростком. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Житель Шигонского района практически весь прошлый год систематически пил пиво с 17-летним парнем - соседом по общежитию. Он предлагал парню пиво, рассказывая о расслабляющем эффекте пенного напитка.

Таким посиделки обернулись для мужчины уголовным дело, его будут судить за привлечение несовершеннолетнего к антиобщественному деянию.

Свою вину обвиняемый признал. Ему теперь грозит до четырех лет лишения свободы.