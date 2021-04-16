В Самару на выходных придут дожди и похолодание

Летняя весна стала сдаваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре в ближайшие выходные, 16-18 апреля 2021 года. Аномальная жара отступает, ей на смену придут весенние грозы.

16 апреля, в Самаре еще сохранится жаркая погода без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до +25 градусов, ночью +7…+9 градусов.

В субботу, 17 апреля, днем в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит до +21 градуса тепла, ночью до +9.

К концу недели, по прогнозу синоптиков, погода в Самарской области может испортиться. Днем местами пройдет небольшой дождь, температура составит всего +16…+18 градусов тепла. Ночью также станет прохладнее до +7 градусов.