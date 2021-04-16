В Самаре шествие «Бессмертного полка» на 9 мая может не состояться в очном формате

В этом году планируется проведение шествия как очно, так и в онлайн-формате Фото: Архив "КП"

Правительство Самары готовит праздничные мероприятия ко Дню Победы 9 мая. В этом году праздник должен пройти день в день, без переносов даты, как в пандемийный 2020 год. Планируется праздничный парад, салют, а также традиционное шествие «Бессмертного полка». Однако все запланированные мероприятия могут быть под угрозой срыва из-за осложнения эпидемиологической обстановки.

Как сообщили чиновники, решение о проведении шествия «Бессмертного полка» в Самаре на 9 мая в очном формате будет скорректировано в зависимости от ситуации с заболеваемостью в регионе. Однако проект «Бессмертный полк онлайн» состоится при любом варианте развития событий.

- В 2020 году проект был перенесен в сеть интернет. Трансляция длилась 20 дней, ей посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

В Связи с тем, что онлайн-трансляция шествия стала очень популярной, её решили провести и в этом году.

Кроме того, в Самарской области был продлен режим самоизоляции для пожилых граждан. Сейчас он действует до конца апреля. Поэтому решение о проведении очных мероприятий будет решаться непосредственно в начале мая.