В Самарской области зафиксирована экстремальная температура воздуха за последние 48 лет

Апрель в Самаре выдался экстремально теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали о новых рекордах максимальной температуры воздуха в Самарской области. Так, 15 апреля, абсолютный максимум был зафиксирован на девяти метеостанциях.

В Самаре побит рекорд 1973 года. Тогда максимальная температура воздуха составила 34,4 градуса. 15 апреля 2021 года был зарегистрирован новый рекорд – 24,3 градуса тепла. Максимальное отклонение от предыдущего максимального значения зарегистрировали в Тольятти. Там, в 1973 году было 22,9 градусов тепла, а в 2021 году температура стала выше на 2 градуса – 24,9.

Напомним, в Самарской области с 12 по 16 апреля 2021 года объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Отклонение от климатической нормы составит выше 9 градусов.