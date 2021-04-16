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Общество16 апреля 2021 8:20

В Самарской области зафиксирована экстремальная температура воздуха за последние 48 лет

Рекорды были поставлены на девяти метеостанциях региона
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Апрель в Самаре выдался экстремально теплым

Апрель в Самаре выдался экстремально теплым

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали о новых рекордах максимальной температуры воздуха в Самарской области. Так, 15 апреля, абсолютный максимум был зафиксирован на девяти метеостанциях.

В Самаре побит рекорд 1973 года. Тогда максимальная температура воздуха составила 34,4 градуса. 15 апреля 2021 года был зарегистрирован новый рекорд – 24,3 градуса тепла. Максимальное отклонение от предыдущего максимального значения зарегистрировали в Тольятти. Там, в 1973 году было 22,9 градусов тепла, а в 2021 году температура стала выше на 2 градуса – 24,9.

Напомним, в Самарской области с 12 по 16 апреля 2021 года объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Отклонение от климатической нормы составит выше 9 градусов.