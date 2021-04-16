В Самаре поймали «зацеперов», которые катались на вагоне метро

Молодые люди рисковали своим здоровьем и жизнью Фото: Дептранс Самара

В Самаре поймали бесстрашных «зацеперов», которые прокатились от станции «Кировская» до станции «Юнгородок, зацепившись за последний вагон метро. Об этом рассказали в департаменте транспорта Самары.

- 15 апреля сотрудники полиции метрополитена Самары задержали «зацеперов», которые проехали на вагоне метро небезопасным способом. К счастью, данный инцидент не получил трагического продолжения, - сообщили в городском дептрансе.

Самарцев предупреждают об опасности данного вида развлечения. «Зацеперство» - это прямая дорога к смерти или инвалидности. Часто происходит так, что люди срываются с высоты во время движения состава или получают смертельный удар током.