Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по развитию индустриальных парков и промышленных технопарков

Такой рейтинг был составлен впервые в России

Министерство промышленности и торговли России опубликовал официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков страны. Самарская область вошла в топ-10 и заняла девятую строчку рейтинга.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал значимость развития бизнеса в регионе. По его словам, главным приоритетом остается создание новых рабочих мест для улучшения предпринимательского и инвестиционного климата.

На сегодняшний день в Самарской области существуют семь индустриальных парков и два технопарка. Это площадки индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск», технопарк «Жигулевская долина», Особая экономическая зона «Тольятти», частные индустриальные парки. В этом году планируется начать освоение территории под вторую очередь «Преображенки».

- Наш регион вошел в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков, мы лидируем по эффективности государственно-частного партнерства. Это еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность Самарской области, слаженную работу команды правительства региона, - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.