В Самаре может стать еще больше продукции белорусского производства

Председатель «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов Фото: Евгения ВАСИНА

В Самарской области могут появиться специализированные ярмарки, где можно будет купить продукцию белорусских производителей. Об этом шла речь во время заседания совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

- Белоруссия - один из наших важных и стабильных партнеров. Наше сотрудничество активно развивается. Мы видим огромный потенциал в увеличении взаимных поставок в сфере продукции машиностроения, автокомпонентов для АВТОВАЗа. Есть перспективы по увеличению поставок белорусской сельхозпродукции. Наращивание сотрудничества в научной и нефтехимической сферах. Потенциал взаимодействия огромный, - подвел итог встречи председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов

В числе вопросов, которые обсудили, поставка в Самарскую область лифтового оборудования и общественного транспорта. Кстати, автобусы белорусского производства давно используются в Самаре и показали себя с лучшей стороны.

- У нас очень общего и мы просто обречены на стратегическое сотрудничество в ближайшем будущем. Тот товарооборот, который сейчас существует, во многом определяется сырьевыми компонентами и мы, я надеюсь, сегодня определили фундамент, который нам позволит уйти на более глубокий уровень сотрудничества в разных направления, - отметил председатель «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

В подтверждение слов участник подписали документы о сотрудничестве: план мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах от 29 сентября 2020 года. А также контракт между ООО «Белнефтехим-РОС» и ООО «Торговый дом «Автошинкомплект».