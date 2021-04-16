Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 апреля 2021 10:58

В Самарской области под суд пойдет бывший начальник ГИБДД Пестравского района

Мужчину обвиняют во взяточничестве
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сумма взятки составила 180 тысяч за общее покровительство

Сумма взятки составила 180 тысяч за общее покровительство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Пестравскому району завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГИБДД по Пестравскому району, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, экс-начальник в ноябре прошлого года получил первую часть взятки в размере 60 тысяч рублей, пообещав гражданину общее покровительство и беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта по территории Пестравского района Самарской области. В конце декабря он получил вторую часть – 120 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Собранные материалы были переданы в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Криминал