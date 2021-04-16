В Самарской области под суд пойдет бывший начальник ГИБДД Пестравского района

Сумма взятки составила 180 тысяч за общее покровительство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Пестравскому району завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГИБДД по Пестравскому району, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, экс-начальник в ноябре прошлого года получил первую часть взятки в размере 60 тысяч рублей, пообещав гражданину общее покровительство и беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта по территории Пестравского района Самарской области. В конце декабря он получил вторую часть – 120 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Собранные материалы были переданы в федеральный суд для рассмотрения по существу.