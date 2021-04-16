В Тольятти мужчина в медицинской маске и красной куртке украл десять айфонов

Личность грабителя пока не установлена Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти разыскивают похитителя айфонов. Как рассказали полицейские, мужчина проник в подсобное помещение в торговом центре на Южном шоссе и похитил сотовые телефоны на общую сумму почти 380 тысяч рублей.

- Разыскивается мужчина примерно 30 лет, волосы темно-русые, на лице была защитная маска. Он был одет в красную куртку, темные брюки и кофту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении грабителя, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить информацию по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 89022984174 или 112.