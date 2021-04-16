Аэрофлот открыл прямые рейсы из Самары в Анапу, Сочи и Ростов-на-Дону

Прямые рейсы на юг помогут развить внутренний туризм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания Аэрофлот, 16 апреля, открыла прямые перелеты из Самары в южные города России. Масштабная программа включает 13 городов, из которых прямимы рейсами будут доставлять туристов к черноморскому побережью.

- Программа будет способствовать росту межрегиональных перевозок в обход Москвы, а также послужит мощным стимулом для развития внутреннего туризма, - отметили в компании авиаперелетов.

Так, собственные рейсы по указанным перелетам из Самары в Анапу, Сочи и Симферополь будут осуществляться с 24 мая 2021 года. Актуальное расписание самолетов опубликовано на официальном сайте компании Аэрофлот.

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