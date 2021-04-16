Самарец, который застрелил бывшего мужа своей начальницы, отправится в колонию на девять лет

Вооруженный охранник отправится в тюрьму на 9 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела по факту убийства в поселке Мехзавод. Напомним, громкая история произошла 19 января прошлого года. Охранник поссорился с приехавшим бывшим мужем своей начальницы и несколько раз выстрелил в него из «сайги-410».

- В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Дело рассматривали в суде Красноглинского района Самары. Суд постановил признать мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.