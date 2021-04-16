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Здоровье16 апреля 2021 12:31

В Самарской области от коронавируса скончались еще 15 человек

Статистика по смертям в регионе продолжает расти
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Статистика по умершим каждый день растет

Статистика по умершим каждый день растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 194 жителей Самарской области. Данные статистики приведены на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии коронавирусом заболели 58 903 человека, из них 55 822 уже успешно справились с опасной болезнью. За сутки выздоровели 223 человека.

В Самарской области продолжает увеличиваться смертельная статистика по коронавирусу. Так, за прошедший день умерли еще 15 пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1310 местных жителей.

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