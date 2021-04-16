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Общество16 апреля 2021 12:53

Путепроповод "Кировский" в Самаре отремонтируют по новой технологии

Ожидается, что дорога станет более прочной
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На проспекте Кирова дорогу сделают прочнее. Фото - городская администрация

На проспекте Кирова дорогу сделают прочнее. Фото - городская администрация

Мост около Кировского рынка в Самаре отремонтируют по новой технологии. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас там укладывают новую асфальтобетонную смесь, которая более устойчива к нагрузкам, в том числе вибрациям при движении трамваев. Также применяют щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся повышенной прочностью.

После того, как дорожное покрытие починят, специалисты проведут лабораторные испытания проб.

Ранее самарцы раскритиковали состояние дороги на проспекте Кирова и мосту около Кировского рынка.

В Самаре сейчас идет масштабный ремонт на многих дорогах города. Недавно начались работы на Московском шоссе, крупную развязку строят около Современника.