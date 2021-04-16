В Самарской области горели заброшенные дачи

Площадь пожара составила 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области, 15 апреля, пожарные боролись с огнем на заброшенных дачах в Красноярском районе. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1БИС».

- В 13:29 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в дачном массиве СНТ «Красноярские дачи». На месте пожара происходило горение заброшенных дачных домов и хозяйственных построек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению пожара было привлечено 38 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. Пожар удалось локализовать в 16:00, а в 17:56 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров.

Напомним, в Самарской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Вчера, 15 апреля 2021 года, в пресс-центре «Комсомольской Правды в Самаре» состоялась конференция на тему противопожарной безопасности в весенне-летний период. Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко рассказал о ситуации в регионе в пожароопасный период.