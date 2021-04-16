Самарская область будет получать льготные кредиты на развитие важных проектов

Многие важные проекты реализуются в регионе по принципу ГЧП

В партии "Единая Россия" готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем речь пойдет в частности о помощи регионам в развитии инфраструктурных проектов. Они могут сопровождаться льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок.

- "Единая Россия" составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами. Это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты, - заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

Развитие подобных проектов - это отличный путь к росту экономики регионов. Речь идет о том, чтобы на них выделяли прямое бюджетное финансирование через кредиты, либо был запущен механизм инфраструктурных облигаций.

- Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет, - считает Турчак. - Сами регионы не всегда в состоянии обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Отметим, что Самарской область в последние годы среди лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства в РФ. Здесь в 2019-2020 годах ввели 7 объектов с использованием механизмов ГЧП общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей. Было создано более 1 тысячи рабочих мест.

Только в прошлом месяце глава региона Дмитрий Азаров вместе с коллегами из Госдумы обсудил важные проекты. В частности, речь шла о строительстве мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного маршрута «Европа – Западный Китай». Это один из самых масштабных проектов в России, который реализуется на принципах

В работе правительства губернии находятся еще более 80 проектов, которые уже реализуются. И многие из них предполагается реализовать с использованием механизма ГЧП.