Николай Ренц стал главой Тольятти

Николай Ренц стал новым главой Тольятти. Его избрали депутаты городской думы большинством голосов в пятницу, 16 апреля.

Ранее депутаты приняли отставку Сергея Анташева, который ушел с поста главы города после того, как его работу раскритиковал губернатор Дмитрий Азаров. Пока определяли нового главу города, обязанности градоначальника исполнял Игорь Ладыка, до этого работающий заместителем Анташева.

Николай Ренц является главным врачом городской тольяттинской больницы №5, он руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, депутат самарской губернской думы.

Летом прошлого года Ренц записал видеообращение, в котором эмоционально рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются врачи в период пандемии Обращение вызвало широкий резонанс, после чего Ренц стал главой информационного центра по коронавирусу.

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