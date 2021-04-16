Под Самарой сильно горят поля, автолюбители делают эффектные фото

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16 апреля под Самарой, неподалеку от Красного Яра, люди стали очевидцами большого пожара, горит поле сухой травы. Небо заволокло дымом, очевидцы жалуются, что дышать рядом нечем.

- Было зафиксировано 5 очагов возгорания сухой травы в районе Белозерок. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений угрозу населенному пункту Белозерки сняли, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По словам специалистов, каждый очаг составляет примерно по 100 квадратных метров, в настоящее время ликвидация пожара продолжается

Напомним, в Самарской области с 15 апреля введен особый противопожарный режим. Организованы дежурства добровольных пожарных дружин. Кроме того, за каждым домовым хозяйством самарцев закрепят один из видов противопожарного инвентаря: ведро, багор, лопату, лестницу и топор.