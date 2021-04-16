Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Николя Мора на пост президента АвтоВАЗа

Глава региона отметил, что Мор известный и авторитетный в мировом автомобилестроении специалист Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначения Николя Мора на пост президента АвтоВАЗа.

В пятницу, 16 апреля, было объявлено, что президентом тольяттинского предприятия вновь станет француз Николя Мор, который уже возглавлял автозавод с апреля 2016 года до июня 2018 года

- Николя Мор человек хорошо известный и авторитетный в мировом автомобилестроении в целом и на предприятии в Тольятти. Так что, вижу в этом назначении преемственность стратегических идей и профессиональных подходов в управлении АвтоВАЗом, - сказал глава региона.

Он также поблагодарил действующего президента Ива Каракатзаниса, отметив, что нынешнему руководству предприятия во время пандемии удалось сохранить коллектив, улучшить условия труда и избежать снижения спроса.

Николя Мор вступит в должность 1 июня этого года.