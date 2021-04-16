На вертолетной площадке в Самаре работы по реконструкции выходят на завершающий этап

Вертолетную площадку скоро откроют для посетителей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Работы по реконструкции вертолетной площадке в Самаре планируют завершить до 1 июля этого года. Об этом сообщала глава города Елена Лапушкина.

Площадку планируют сделать двухуровневой, организовать зону отдыха, кафе, смотровые и детские площадки. Также там сделают подъездные пути, отремонтируют тротуары, и расширят имеющуюся парковку для автомобилей.

Реконструировать вертолетную площадку начали в 2020-м году

Ранее площадку, еще закрытую для посетителей, показал самарский видеоблогер Александр Карягин.