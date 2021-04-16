Молодого тольяттинца арестовали за сексуальное насилие над семилетней девочкой

Расследование продолжается Фото: СОЦСЕТИ

15 апреля в Тольятти избрали меру пресечения 22-летнему Антону В. Напомним, что молодого человека подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшая - семилетняя девочка.

- Следователи ходатайствовали о том, чтобы его заключили под стражу. Сторона защиты не отрицала причастность подозреваемого к преступлению, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.

В суде поддержали позицию правоохранителей. Антона арестовали на два месяца.

Все произошло 13 апреля в дневное время. Школьница возвращалась с дополнительных занятий по вокалу, Антон забежал за ней в подъезд и, по версии силовиков, надругался на общем балконе 7 этажа дома на улице Юбилейной. Сейчас расследование продолжается.

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