Молодого тольяттинца арестовали за сексуальное насилие над семилетней девочкой

Расследование продолжается
Фото: СОЦСЕТИ
15 апреля в Тольятти избрали меру пресечения 22-летнему Антону В. Напомним, что молодого человека подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшая - семилетняя девочка.
- Следователи ходатайствовали о том, чтобы его заключили под стражу. Сторона защиты не отрицала причастность подозреваемого к преступлению, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.
В суде поддержали позицию правоохранителей. Антона арестовали на два месяца.
Все произошло 13 апреля в дневное время. Школьница возвращалась с дополнительных занятий по вокалу, Антон забежал за ней в подъезд и, по версии силовиков, надругался на общем балконе 7 этажа дома на улице Юбилейной. Сейчас расследование продолжается.
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