«Союзмаш России» подготовил предложения по повышению энергоэффективности экономики страны

Комиссия по энергоэффективности «Союзмаш России» провела заседание, во время которого спикеры обсудили план повышения энергоэффективности в стране, установленный распоряжением правительства РФ в апреле 2018 года.

Но с учетом современных реалий возникла необходимость доработать документ. Минэкономразвития пишет его новую редакцию. В связи с этим состоялась конференция, на которой специалисты озвучили свои предложения и обсудили их.

Модераторами мероприятия стали первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей», член бюро «Союзмаш России» Андрей Муров и первый вице-президент «Союзмаш России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Среди спикеров также выступили правительство Самарской области, представители машиностроительных предприятий, научного сообщества и другие эксперты.

На сегодняшний день план включает в себя 51 мероприятие. В их числе - интеллектуальный учет энергии и воды, стимулирование «зеленых» инвестиций и другие пункты.

При доработке плана комиссия «Союзмаш России» представила свои предложения, учтено более 15 инициатив. Так, в проект включены меры, направленные на развитие в РФ электротранспорта и зарядной инфраструктуры, рост отечественного производства автокомпонентов, оказывающих влияние на энергоэффективность, совершенствование финансовых инструментов, подготовку специалистов в сфере энергосбережения.

- Принципиальными отличиями новой версии комплексного плана от действующего документа является акцент на создании стимулов к повышению энергоэффективности экономики. Более того, в предлагаемом проекте учтены стратегические задачи, стоящие перед страной, и климатическая повестка, которая приобретает все большую актуальность, – прокомментировал Андрей Муров.

Отметим, что встреча прошла в режиме онлайн-конференции. Владимир Гутенев вышел на связь из офиса МЭС Волги – филиала «Россети ФСК ЕЭС». В ходе рабочего визита в Самарскую область он также посетил подстанцию 500 кВ «Куйбышевская».

- Комплексный план был утвержден правительством РФ в апреле 2018 года. Тем не менее темпы технологического развития отраслей экономики в совокупности с климатической повесткой потребовали его актуализации. В новой редакции большое внимание уделено решениям, нацеленным на организационные и технологические изменения, рассчитаны их эффекты. Таким образом, в проект документа заложены предпосылки его востребованности сегодня и в долгосрочной перспективе, – подчеркнул Владимир Гутенев.